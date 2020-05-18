Ушёл с молотка за $150 000: в Украину привезли крутой "биток" из США

В основном в Украину привозят битые авто из США, который были проданы на аукционе за 2000-5000 долларов. Но бывают и яркие и исключения.

Например, на днях во Львов был доставлен очень дорогой кроссовер Lamborghini Urus, который не так давно продавали в Америке после ДТП. Цена лота несколько впечатляет как для "битка" – машина ушла к новому владельцу за 153 000 долларов.

Lamborghini Urus с аукциона США instagram.com/lvivcars

Впрочем, повреждения у автомобиля минимальные – у него оказалась лишь подбита передняя правая дверь. К тому же, даже с учётом ремонта кроссовер обойдется владельцу дешевле нового аналога: европейские дилеры, например, просят за Lamborghini Urus без пробега примерно от 270 000 евро.

Lamborghini Urus с аукциона США autoauctionhistory.com

Пробег у автомобиля небольшой – судя по данным сайта autoauctionhistory.com, он составляет 5,7 тыс. км.

Lamborghini Urus с аукциона США instagram.com/lvivcars

Lamborghini Urus с аукциона США instagram.com/lvivcars

На сегодняшний день Lamborghini Urus является самым быстрым кроссовером в мире. Автомобиль способен ускорять до 305 км/ч благодаря 4,0-литровому турбированному V8, который выдает 650 л.с.

Кстати, данный автомобиль является не единственным "битком" с долларовым шестизначным ценником, который был куплен украинцами на аукционе в США. Сравнительно недавно в страну привезли поврежденные суперкары Ferrari и Lamborghini – последний заказал себе боксер Василий Ломаченко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что первый электромобиль Porsche уже засветился на хорошо известном аукционе списанных авто Copart.

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