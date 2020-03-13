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13 марта • обновлено в 19:31
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Уникальный Запорожец за четверть миллиона: как выглядит б/у авто

1.2т
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Конкретный экземпляр б/у ЗАЗ-968М выставили на продажу в России по цене 250 тыс. рублей или 89 тыс. грн (3500 долларов). Автомобиль в отличном состоянии.

Много или мало 3,5 тысяч долларов за старый Запорожец? Откровенно говоря, цена нескромная. Однако без преувеличения этот экземпляр – в коллекционном состоянии. Этому способствует пробег всего 211 км и 27 лет гаражного хранения.

ЗАЗ 968 М в отличном состоянии выставили на продажу

ЗАЗ 968 М в отличном состоянии выставили на продажу

auto.ru

Еще из интересного – этот старый ЗАЗ один из последних автомобилей конкретной модели. А в комплекте – оригинальная инструкция и даже сервисная книжка. В дополнение – запасное колесо и узнаваемый бежевый цвет кузова.

Заводская сопутствующая документация – важный аргумент для автомобильных коллекционеров

Заводская сопутствующая документация – важный аргумент для автомобильных коллекционеров

auto.ru

Состояние салона этого Запорожца, судя по фото, очень хорошее. Конечно, при 211 пройденных км и бережном гаражном хранении ожидать другого не приходилось.

Красивый опрятный интерьер ЗАЗ 968 М

Красивый опрятный интерьер ЗАЗ 968 М

auto.ru

Состояние кузова б/у Запорожца отличное

Состояние кузова б/у Запорожца отличное

auto.ru

Как рассказывал OBOZREVATEL, в сети продавали очень редкий американский автомобиль, который своим дизайном напомнил ЗАЗ.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
б/у автомобиль ретро ЗАЗ авто
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Красавчик к стати запор машинка не убиваемая и с хорошей проходимостью и прикольной печкой
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Букет Красивый
Букет Красивый
Сексом трахаццо в нем можно?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Букет Красивый, маленький он не очень)))))
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Мне кажется это даже дёшево
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