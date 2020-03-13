Уникальный Запорожец за четверть миллиона: как выглядит б/у авто

Конкретный экземпляр б/у ЗАЗ-968М выставили на продажу в России по цене 250 тыс. рублей или 89 тыс. грн (3500 долларов). Автомобиль в отличном состоянии.

Много или мало 3,5 тысяч долларов за старый Запорожец? Откровенно говоря, цена нескромная. Однако без преувеличения этот экземпляр – в коллекционном состоянии. Этому способствует пробег всего 211 км и 27 лет гаражного хранения.

ЗАЗ 968 М в отличном состоянии выставили на продажу auto.ru

Еще из интересного – этот старый ЗАЗ один из последних автомобилей конкретной модели. А в комплекте – оригинальная инструкция и даже сервисная книжка. В дополнение – запасное колесо и узнаваемый бежевый цвет кузова.

Заводская сопутствующая документация – важный аргумент для автомобильных коллекционеров auto.ru

Состояние салона этого Запорожца, судя по фото, очень хорошее. Конечно, при 211 пройденных км и бережном гаражном хранении ожидать другого не приходилось.

Красивый опрятный интерьер ЗАЗ 968 М auto.ru

Состояние кузова б/у Запорожца отличное auto.ru

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