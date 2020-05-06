Уникальный универсал Mercedes-Benz S-Class выставили на продажу

Американский коллекционер и изобретатель Стюарт Парр из Нью-Йорка предлагает на продажу одну из редких моделей из своей обширной коллекции.

Речь идет об уникальном универсале Mercedes-Benz S-Class 1990 года, созданном на заказ компанией Caro International из Гамбурга. Эта немецкая мануфактура специализируется на производстве и продаже лимузинов, бронированных машин и тюнинге.

Mercedes-Benz 560 TEL из коллекции Стюарта Парра stuartparrcollection.com

Эксклюзивный универсал был создан на базе длиннобазного люксового седана Mercedes-Benz 560 SEL (W126). Стоит отметить, что это не единственный универсал, построенный на базе W126. Похожие конверсии делали на заказ несколько немецких тюнинговых ателье, например, Binz и Zender.

Mercedes-Benz 560 TEL от компании Binz binz-international.com

Mercedes-Benz 560 TEL от компании Zender zender.de

Mercedes-Benz 560 TEL от Caro International caro-hamburg.de

Получивший обозначение Mercedes-Benz 560 TEL, универсал оснащен 5,6-литровым атмосферным мотором V8. Он выдает "на гора" 279 л.с. и обладает крутящим моментом в 430 Нм. Вся эта мощь отправляется к задним колесам через 4-ступенчатый "автомат".

Mercedes-Benz 560 TEL из коллекции Стюарта Парра stuartparrcollection.com

Автомобиль окрашен черной эмалью, а салон отделан черной кожей. Несмотря на 30-летний возраст, на одометре машины всего 103 тысячи км. Стоимость предлагают узнать непосредственно у продавца, но с учетом идеального состояния машины и эксклюзивности конструкции, она явно обойдется недешево.

Mercedes-Benz 560 TEL из коллекции Стюарта Парра stuartparrcollection.com

Mercedes-Benz 560 TEL из коллекции Стюарта Парра stuartparrcollection.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на продажу выставили единственный в мире универсал на базе Tesla Model S.