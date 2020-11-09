Уникальный спорткар ЗАЗ оценили как новый Renault Logan

В сети обнаружили нестандартный "Запорожец" 1981 года. Легендарный ЗАЗ-968М выполнен в стиле ретро автомобилей 1950-1960-х годов, его главная изюминка – обтекаемый кузов купе, благодаря чему "жужик" приобрел облик спорткара. В прошлом году машину продавали за 11 тыс. долларов – столько же стоит, например, новый Renault Logan.

Как пишет First Gear, при создании автомобиля его владелец явно вдохновлялся работами итальянского ателье Zagato середины прошлого века. На решетке радиатора даже есть большая буква "Z", хотя в данном случае она, скорее всего, означает "ZAZ" или "Запорожец".

От обычного ЗАЗ-968М самодельный спорткар отличается полностью измененной передней и задней частями. В частности, машину снабдили другой оптикой, задними стойками с ощутимо увеличенным углом наклона и заостренным спойлером. Колесную базу увеличили на 11 см.

Внутри также не обошлось без изменений: передняя панель имеет деревянную отделку, а приборка имеет треугольную форму. Кроме того, достался ЗАЗу и новый руль.

Необычный "Запорожец" имеет среднемоторную компоновку: двигатель расположили на месте второго ряда сидений. Агрегат стандартный, объемом 1,2 литра, но его мощностью довели до 50 сил за счет установки карбюратора от ВАЗ. Работает мотор в сочетании с 4-ступенчатой "механикой", позаимствованной у ЛуАЗ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что до конца года ЗАЗ может остановить производство легковых авто. Речь идет о новых Lada и кроссовере Renault Arkana.