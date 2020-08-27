Уникальный Rolls-Royce 'для развозки картошки' засняли на дорогах

На европейских дорогах сфотографировали единственный в своем роде Rolls-Royce Wraith. Машина примечательна тем, что ее переделали из купе в универсал в кузове типа Shooting Brake.

Фото необычного авто опубликовал пользователь Instagram под ником wilcoblok. От стокового "Роллса" универсал отличается удлиненной задней частью: кузов машины заметно прибавил в длине, что хорошо видно по заднему свесу.

Rolls-Royce Wraith Shooting Brake. Фото: Instagram, wilcoblok

Также у автомобиль получил дополнительную площадь остекления, приподнятую крышу (в сравнении с обычной моделью) и уникальную третью дверь, как у хетчбэка.

Rolls-Royce Wraith Shooting Brake. Фото: Instagram, wilcoblok

Rolls-Royce Wraith Shooting Brake. Фото: Instagram, wilcoblok

Скорее всего, данный автомобиль был переделан в тюнинг-ателье – сам Rolls-Royce подобным тюнингом не занимается.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что из разбитого "Дастера" сделали необычное авто, вложив в него 30 000 евро.

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