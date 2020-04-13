Уникальные концепты 50-х годов выставили на аукцион

На предстоящем аукционе Mecum в США можно приобрести три уникальных концепта Dodge, созданных в 50-е годы.

Дизайн всех трех машин стал совместной работой американских дизайнеров и их коллег из итальянского кузовного ателье Chia.

1955 Dodge Firebomb mecum.com

Речь идет о футуристических моделях 1954 Dodge Firearrow II, 1954 Dodge Firearrow IV и 1955 Dodge Firebomb. Причем, если модель Firearrow II была изготовлена в количестве четырех штук, то остальные концепты существуют в единственном экземпляре.

Dodge Firearrow II

Модель Firearrow II создавалась в 50-е годы под руководством шеф-дизайнера компании Chrysler Вирджила Экснера, а изготовление машины проводилось в Турине кузовным ателье Ghia Coachbuilders.

1954 Dodge Firearrow II mecum.com

1954 Dodge Firearrow II mecum.com

Под капотом автомобиля расположили 150-сильный 4-литровый мотор Red Ram Hemi, который работал в паре с 4-ступенчатой полуавтоматической коробкой передач Gyro-Torque.

1954 Dodge Firearrow II имел два багажника – один для вещей, а второй – для "запаски" mecum.com

1954 Dodge Firearrow II mecum.com

Всего было изготовлено четыре таких двухместных родстера, а данный экземпляр был вторым из серии.

Dodge Firearrow IV

Firearrow IV изготовлен в единственном экземпляре. Он оснащен складной тканевой крышей. Машина использует ту же техническую начинку, что и Firearrow II.

1954 Dodge Firearrow IV mecum.com

Для перевозки дополнительного багажа спинки задних сидений можно установить в горизонтальное положение mecum.com

1954 Dodge Firearrow IV mecum.com

Машина получила оригинальное оформление салона в черно-белые ромбы. Для перевозки дополнительного багажа спинки задних сидений можно установить в горизонтальное положение. Автомобиль изготовили в Турине.

Dodge Firebomb

Еще один концептуальный образец получил название Firebomb. Как и Firearrow IV, он четырехместный. Фактически, Firebomb стал прообразом модели Dual Ghia, которую выпустила фирма Dual-Motors тиражом 104 экземпляра в период с 1956 по 1958 год.

1955 Dodge Firebomb mecum.com

Стоит отметить, что среди покупателей Dual Ghia были многие знаменитости, в том числе, актриса и певица Дебби Рейнольдс, певцы Фрэнк Синатра и Дин Мартин, актер и певец Сэмми Дэвис мл.

1955 Dodge Firebomb mecum.com

1955 Dodge Firebomb mecum.com

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