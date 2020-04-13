Уникальные концепты 50-х годов выставили на аукцион

Сергей Иванов Новости 13:01, 13.04.2020

На предстоящем аукционе Mecum в США можно приобрести три уникальных концепта Dodge, созданных в 50-е годы.

Дизайн всех трех машин стал совместной работой американских дизайнеров и их коллег из итальянского кузовного ателье Chia.

1955 Dodge Firebomb
mecum.com

Речь идет о футуристических моделях 1954 Dodge Firearrow II, 1954 Dodge Firearrow IV и 1955 Dodge Firebomb. Причем, если модель Firearrow II была изготовлена в количестве четырех штук, то остальные концепты существуют в единственном экземпляре.

Dodge Firearrow II

Модель Firearrow II создавалась в 50-е годы под руководством шеф-дизайнера компании Chrysler Вирджила Экснера, а изготовление машины проводилось в Турине кузовным ателье Ghia Coachbuilders.

1954 Dodge Firearrow II
mecum.com
1954 Dodge Firearrow II
mecum.com

Под капотом автомобиля расположили 150-сильный 4-литровый мотор Red Ram Hemi, который работал в паре с 4-ступенчатой полуавтоматической коробкой передач Gyro-Torque.

1954 Dodge Firearrow II имел два багажника – один для вещей, а второй – для "запаски"
mecum.com
1954 Dodge Firearrow II
mecum.com

Всего было изготовлено четыре таких двухместных родстера, а данный экземпляр был вторым из серии.

Dodge Firearrow IV

Firearrow IV изготовлен в единственном экземпляре. Он оснащен складной тканевой крышей. Машина использует ту же техническую начинку, что и Firearrow II.

1954 Dodge Firearrow IV
mecum.com
Для перевозки дополнительного багажа спинки задних сидений можно установить в горизонтальное положение
mecum.com
1954 Dodge Firearrow IV
mecum.com

Машина получила оригинальное оформление салона в черно-белые ромбы. Для перевозки дополнительного багажа спинки задних сидений можно установить в горизонтальное положение. Автомобиль изготовили в Турине.

Dodge Firebomb

Еще один концептуальный образец получил название Firebomb. Как и Firearrow IV, он четырехместный. Фактически, Firebomb стал прообразом модели Dual Ghia, которую выпустила фирма Dual-Motors тиражом 104 экземпляра в период с 1956 по 1958 год.

1955 Dodge Firebomb
mecum.com

Стоит отметить, что среди покупателей Dual Ghia были многие знаменитости, в том числе, актриса и певица Дебби Рейнольдс, певцы Фрэнк Синатра и Дин Мартин, актер и певец Сэмми Дэвис мл.

1955 Dodge Firebomb
mecum.com
1955 Dodge Firebomb
mecum.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на аукционе предлагают приобрести армейский вездеход генерала Паттона.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Мама Дана Балана спела "свадебную" песню для Кароль на "Голосі країни"

На Донбассе за три месяца погибли десятки украинских воинов: имена Героев

Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса

Папа Римский вспомнил Донбасс в пасхальном послании. Видео

"Спасибо, что спасли мне жизнь!" Джонсон победил коронавирус