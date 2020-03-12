Десяток уникальных автомобилей ГАЗ бросили в ржавом ангаре

В Сети появились фотографии "секретного" ангара ГАЗ. В нём находятся уникальные прототипы Горьковского автозавода, о которых компания с гордостью рассказывала пару десятков лет назад.
Как выяснил OBOZREVATEL, среди представленных машин – концептуальные (экспериментальные) модели конца 1990-х – начала 2000-х годов. Тогда они наделали много шума на автосалонах и в прессе, некоторые из них даже хотели запустить в серию. Однако тяжелое положение дел у ГАЗа похоронило все эти проекты.
ГАЗ-2169 Комбат
zen.yandex.ru, Джипер
В ангаре,в частности, обнаружили рамный внедорожник ГАЗ-3106 Атаман-II 1999 года (предполагалось, что он составит конкуренцию UAZ Patriot), кроссоверную вариацию ГАЗ-3106 2004 года, прогулочные внедорожники ГАЗ-3102/2169 Комбат 2000 и 2004 годов с дизайном в духе классического ГАЗ-69, полноприводный пикап ГАЗ Атаман 1996 года, уникальный седан ГАЗ 3104 1998 года с колесной формулой 4х4,а также опытную ГАЗ-3115 Волга 2003 года, которая стала последней попыткой завода создать легковое авто своими силами. Кроме того, среди легковушек затесался коммерческий фургон ГАЗ-2332 CityVan 2006 года, а также несостоявшийся конкурент Hummer H2 – тяжелый внедорожник ГАЗ-3221 Тигр-2.
ГАЗ-3106
zen.yandex.ru, Джипер
ГАЗ-3106. 2004 год
car.ru
ГАЗ-3120 Комбат
zen.yandex.ru, Джипер
ГАЗ-3120 Комбат. 2004 год
car.ru
ГАЗ-2169 Комбат
zen.yandex.ru, Джипер
ГАЗ-2169 Комбат. 2000 год
car.ru
ГАЗ Тигр-2
zen.yandex.ru, Джипер
ГАЗ-3121 Тигр-2. 2006 год
zen.yandex.ru, Джипер
ГАЗ-3115
zen.yandex.ru, Джипер
ГАЗ-3115 в 2003 году
car.ru
ГАЗ-3106 Атаман-2
zen.yandex.ru, Джипер
ГАЗ-3106 Атаман-2. 1999 год
car.ru
ГАЗ-2332 CityVan
zen.yandex.ru, Джипер
ГАЗ-2332 CityVan. 2006 год
car.ru
Автор фото отметил, что машины находятся в ангаре управления опытных и экспериментальных работ ГАЗ на территории завода в Нижнем Новгороде (Россия). И, судя по снимкам, о машинах совсем забыли: на это указывает толстый слой пыли на их кузовах и спущенные шины.
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы нашли в США гараж с покинутыми Porsche и Mercedes.
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