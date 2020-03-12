Десяток уникальных автомобилей ГАЗ бросили в ржавом ангаре

В Сети появились фотографии "секретного" ангара ГАЗ. В нём находятся уникальные прототипы Горьковского автозавода, о которых компания с гордостью рассказывала пару десятков лет назад.

Как выяснил OBOZREVATEL, среди представленных машин – концептуальные (экспериментальные) модели конца 1990-х – начала 2000-х годов. Тогда они наделали много шума на автосалонах и в прессе, некоторые из них даже хотели запустить в серию. Однако тяжелое положение дел у ГАЗа похоронило все эти проекты.

ГАЗ-2169 Комбат zen.yandex.ru, Джипер

В ангаре,в частности, обнаружили рамный внедорожник ГАЗ-3106 Атаман-II 1999 года (предполагалось, что он составит конкуренцию UAZ Patriot), кроссоверную вариацию ГАЗ-3106 2004 года, прогулочные внедорожники ГАЗ-3102/2169 Комбат 2000 и 2004 годов с дизайном в духе классического ГАЗ-69, полноприводный пикап ГАЗ Атаман 1996 года, уникальный седан ГАЗ 3104 1998 года с колесной формулой 4х4,а также опытную ГАЗ-3115 Волга 2003 года, которая стала последней попыткой завода создать легковое авто своими силами. Кроме того, среди легковушек затесался коммерческий фургон ГАЗ-2332 CityVan 2006 года, а также несостоявшийся конкурент Hummer H2 – тяжелый внедорожник ГАЗ-3221 Тигр-2.

ГАЗ-3106 zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ-3106. 2004 год car.ru

ГАЗ-3120 Комбат zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ-3120 Комбат. 2004 год car.ru

ГАЗ-2169 Комбат zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ-2169 Комбат. 2000 год car.ru

ГАЗ Тигр-2 zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ-3121 Тигр-2. 2006 год zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ-3115 zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ-3115 в 2003 году car.ru

ГАЗ-3106 Атаман-2 zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ-3106 Атаман-2. 1999 год car.ru

ГАЗ-2332 CityVan zen.yandex.ru, Джипер

ГАЗ-2332 CityVan. 2006 год car.ru

Автор фото отметил, что машины находятся в ангаре управления опытных и экспериментальных работ ГАЗ на территории завода в Нижнем Новгороде (Россия). И, судя по снимкам, о машинах совсем забыли: на это указывает толстый слой пыли на их кузовах и спущенные шины.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы нашли в США гараж с покинутыми Porsche и Mercedes.

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