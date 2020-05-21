Уникальные авто с кузовами из нержавеющей стали пустили в продажу

Наверное, каждый автомобилист мечтает об автомобиле с нержавеющим кузовом. К счастью, в ближайшее время выпадет редкая возможность обзавестись машиной, которая не боится коррозии.

Правда, таких автомобиля всего три. Причем они является подержанными экземплярами. Что ещё нужно знать – все три уникала были выпущены ещё в прошлом веке.

Автомобили с кузовами из нержавеющей стали Worldwide Auctioneers

Речь идёт о двух Ford – Deluxe 1936 года и Thunderbird 1960 года, а также Lincoln Continental Convertible 1967 года выпуска. Особенность этих автомобилей – кузова, сделанные из нержавеющей стали. 5 сентября аукцион Worldwide Auctioneers пустит их с молотка, к продаже машины уже подготовили.

История этих автомобилей началась ещё в 1930-х годах. В 1936-м компания Allegheny Ludlum Steel решила продвинуть в массу идею нержавеющий стали – в ту пору это был сравнительно новый материал. Для этого она объединилась с Ford, и результатом сотрудничества обеих фирм стало шесть новеньких седанов Ford Deluxe, кузова которых как раз и были сделаны из нержавейки. Как тогда заявлялось, машины были сделаны с целью "продемонстрировать исключительную долговечность и эстетическую привлекательность нового металла".

Автомобили с кузовами из нержавеющей стали Worldwide Auctioneers

Вся шестерка машин была передана руководству Allegheny Ludlum, а эксплуатировали их до 1946 года – после этого автомобили отправили "на пенсию", к тому моменту пробег каждого из них составлял свыше 320 000 км. Известно, что до наших дней дожило только четыре таких Форда, и вот один из них сейчас и выставили на продажу.

Автомобили с кузовами из нержавеющей стали Worldwide Auctioneers

А что с двумя другими автомобилями? А вот тут очень интересно – в 1960-х обе компании снова объединились и выпустили два FordThunderbird 1960 м.г., а также три Lincoln Continental Convertible 1967 м.г. (марка принадлежит Ford), кузова которых также были изготовлены из нержавеющей стали. Эти автомобили успели проехать по 160 тыс. км, после чего их списали. Два из них тоже будут пущены с молотка в начале осени.

Что касается цен, то аукционисты их не называют, но, как ожидается, торги будут нешуточными ввиду экзотичности лотов. Побороться за машины смогут принять участие любой желающий независимо от страны.

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