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6 мая • обновлено в 06:58
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Уникальную коллекцию советских авто бросили ржаветь на складе

7.1т
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На одном из неприметных складов под Великим Новгородом (северо-запад России) нашли полтора десятка брошенных советских авто. Впрочем, среди машин затесались экземпляры не только производства СССР.

По слухам, ранее автомбили принадлежали владельцу одной из местных СТО. Сейчас же они простаивают в ангаре, где уже покрылись толстым слоем пыли и начали ржаветь.

Заброшенная коллекция советских авто

Заброшенная коллекция советских авто

carakoom.com

Большую часть коллекции составляют седаны ГАЗ-21 Волга. Также среди обнаруженных автомобилей есть универсал ГАЗ-22 Волга, ГАЗ-24 Волга, несколько Москвичей разных поколений, пара ЗАЗ-968М, ВАЗ-21013 "Копейка" , ГАЗ-69 с "кустарной" металлической крышей и даже мотороллер Вятка.

Заброшенная коллекция советских авто

Заброшенная коллекция советских авто

carakoom.com

Заброшенная коллекция советских авто

Заброшенная коллекция советских авто

carakoom.com

Заброшенная коллекция советских авто

Заброшенная коллекция советских авто

carakoom.com

Заброшенная коллекция советских авто

Заброшенная коллекция советских авто

carakoom.com

Заброшенная коллекция советских авто

Заброшенная коллекция советских авто

carakoom.com

Но самым любопытным экземпляром является грузовик Barkas B1000 производства ГДР. Также здесь оказался детский педальный автомобиль Москвич, который сегодня считается коллекционным, и более современная Волга – ГАЗ-3110.

Заброшенная коллекция советских авто

Заброшенная коллекция советских авто

carakoom.com

Заброшенная коллекция советских авто

Заброшенная коллекция советских авто

carakoom.com

Большая часть автомобилей находится в удручающем состоянии, хотя есть модели, которые хорошо сохранились. Приведут ли коллекцию когда-нибудь в порядок, неизвестно.

Заброшенная коллекция советских авто

Заброшенная коллекция советских авто

carakoom.com

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
ВАЗ газ Москвич СССР ретро авто
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Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
ну и в чём тут уникальность ? такие машины ещё бегают по автодорогам бывшего СССР .И далеко как не раритеты
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