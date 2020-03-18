Уникальную коллекцию из 50 ретро авто продадут на аукционе

Пятьдесят автомобилей, найденных в Пенсильвании, будет распродана с аукциона.

Как стало известно OBOZREVATEL, в США выставили на продажу коллекцию старинных и антикварных авто. В 2018 году в огромном гараже в Пенсильвании было найдено 50 автомобилей, в том числе модели Ford и Chevrolet 1930-х годов прошлого века.

Коллекция Ларри Шролла businessinsider.com

Первоначально коллекция принадлежала Ларри Шроллу из Пенсильвании, который провел большую часть своей жизни, собирая классические автомобили. Шролл умер в 2018 году, и его семья унаследовала имущество, включая его огромную коллекцию.

Чтобы продать авто, семья Шролла решила обратиться к Мэтту Мюррею из программы IronTrap Garage на YouTube, посвященным антикварным автомобилям и хот-родам. Мюррей помогает реализовать автомобили с аукциона, рекламируя коллекцию, в том числе на своем канале YouTube.

Коллекция Ларри Шролла businessinsider.com

Шролл начал собирать автомобили в 1961 году и продолжал до 1990-х годов. Хотя некоторые коллекционеры собирают модели конкретной марки или эпохи, Шролл покупал то, что ему нравилось, независимо от производителя.

Коллекция Ларри Шролла businessinsider.com

Коллекция Ларри Шролла businessinsider.com

"Все, что он купил, уникально или интересно по той или иной причине", – рассказывает Мюррей. Здесь есть очень хорошие экземпляры Corvette 1954 года, а также Ford Thunderbird 1955 года.

Коллекция Ларри Шролла businessinsider.com

Наибольшая часть коллекции была собрана в период с 1975 по 1979 год, после того как в 1975 году Шролл приобрел лесной участок площадью 9 акров. За этот период он купил 21 автомобиль, в том числе кабриолет Chevrolet Corvair 1964 года, Ford Thunderbird 1969 года и грузовик Ford 1936 года.

Коллекция Ларри Шролла businessinsider.com

Коллекция Ларри Шролла businessinsider.com

По слова Мюррея, коллекция на 99% состоит из очень хороших экземпляров. Ценность собрания заключается в том, что машины находятся в хорошем состоянии благодаря тому, что провели все эти годы в сухом и проветриваемом помещении.

Коллекция Ларри Шролла businessinsider.com

В обмен на свою помощь, Мюррей смог приобрести два хот-рода из коллекции: пятидверное купе Ford 1932 года и Ford Tudor 1934 года. Мюррей планирует представить видеорепортаж о процессе реставрации этих автомобилей на своем канале в YouTube, а также выпускать видео каждое воскресенье в течение следующих приблизительно двух месяцев о коллекции Шролла.

Коллекция Ларри Шролла businessinsider.com

Коллекция Ларри Шролла businessinsider.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, найдена коллекция внедорожников Ford.

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