Уникальную BMW для перевозки картошки продают по цене Camry

BMW 5 Серии в кузове E39 многие поклонники марки считают самой красивой "пятеркой" всех времен. Но есть те, кому этот автомобиль кажется самым обычным, а может даже скучноватым.

К ним, вероятно, относится один энтузиаст из России, который решил превратить классическую "пятерку" в двухдверный пикап. На постройку машины у него ушло четыре года, и теперь на ней можно удобно перевозить различные грузи – например, мешки с картофелем.

Пикап BMW E39 auto.ru

Необычная BMW E39 сделана в стиле австралийского Ute, и сейчас её продают, причем за немалые деньги – 31 500 долларов (для сравнения, столько же стоит новая Toyota Camry). Столь высокую цену продавец объясняет тем, что автомобиль пребывает в отличном состоянии, кроме того, во время переделки он также получил ряд новых деталей, таких как новая подвеска, выхлоп, турбокомпрессор и т.д.

Пикап BMW E39 auto.ru

Пикап BMW E39 auto.ru

Пикап BMW E39 auto.ru

Пикап BMW E39 auto.ru

Пикап BMW E39 auto.ru

Пикап BMW E39 auto.ru

Пикап BMW E39 auto.ru

Изначально же данный пикап был дизельным седаном E39 530d 1999 года выпуска, поэтому под его капотом установлен рядный шестицилиндровый дизель мощностью 184 л.с. Мотор работает в паре с пятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Пикап BMW E39 auto.ru

Пикап BMW E39 auto.ru

Интересно, что это не первое превращение BMW E39 в пикап. В 2008 году точно такой же автомобиль сделал житель Австралии. Правда, там и мотор был круче (восемь цилиндров), и комплектация побогаче (включая опции BMW Individual).

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что BMW рассказала подробности о водородном электрическом кроссовере X5, который поступит в продажу через год.

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