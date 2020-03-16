Потерянное авто СССР внезапно нашли в Латинской Америке

На латиноамериканском континенте совершенно случайно нашли уникальный советский автомобиль – одну из ранних версий микроавтобуса РАФ-977.

Как выяснил OBOZREVATEL, до недавнего времени считалось, что ни один экземпляр РАФ-977В Латвия не дожил до наших дней. Однако объявление о продаже, размещенное на чилийском онлайн-ресурсе, опровергло эту информацию: к удивлению многих оказалось, что на продажу выставили РАФ-977 именно в "исчезнувшей" модификации В.

РАФ-977В из Чили yapo.cl

Как "РАФик" оказался в Южной Америке, точно сказать сложно – возможно, он состоял на балансе у советского посольства или торгового представительства Чили. Но в таком случае непонятно, каким образом автомобиль попал в частные руки.

РАФ-977В из Чили yapo.cl

Сейчас 977-й простаивает в неизвестном гараже (или мастерской), однако его уже выкупили – всего за 800 000 песо (это около 930 долларов). Отмечается, что фургон не на ходу, хотя ходовая в очень хорошем состоянии.

РАФ-977В из Чили yapo.cl

Отметим, что РАФ-977 Латвия выпускался с 1959 по 1976 год, а его версия 977В (модернизированная базовая модель) – с 1960 по 1961 гг. Всего было произведено меньше тысячи таких фургонов, затем на смену пришла более современная и массовая модель РАФ-977Д. Базировался фургон на платформе ГАЗ-21 Волга, "под капотом" располагался 2,5-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ-21 мощностью 70 л.с., состыкованный с 3-ступенчатой "механикой". Длина и ширина РАФ-977 составляли 4900 и 1815 мм, колесная база — 2700 мм.

РАФ-977В wikipedia.org

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что подо Львовом обнаружили ВАЗ-21063 с минимальным пробегом.

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