Уникальная коллекция Skoda долгие годы ржавеет под открытым небом

Одна из самых крупных автоколлекций в мире на протяжении нескольких лет находится в удручающем состоянии. Речь идёт о нескольких десятках Skoda, которые заброшены в Великобритании.

Фотографии покинутых автомобилей Skoda опубликовал чешски сайт Auto.cz. Как пишет издание, у этой коллекции есть владелец, и те, журналисты и блогеры, которые независимо друг от друга находят автомобили, чтобы посмотреть на них, не разглашают точное место нахождения "кладбища" – во избежание актов вандализма.

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

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Впервые покинутые Skoda были обнаружены почти 10 лет назад. И уже тогда они пребывали в плохом состоянии: поскольку автомобили хранятся под открытым небом и не получают должный уход, они стали разрушаться под воздействием влаги, солнца и ветра. С тех пор ситуация лишь усугубилась: многие из экземпляров к сегодняшнему дню серьезно пострадали от коррозии.

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

По информации наших зарубежных коллег, покинутые машины принадлежат местному дилеру Skoda, хотя кроме авто чешской марки есть несколько машины других брендов, в частности, Nissan. Всего на "кладбище" находится два-три десятка авто, многие из которых являются редкими моделями. Самый ценный экземпляр – гоночная Skoda 130 LR, которую выпустили тиражом всего в 200 ед. Однако версия с правым рулем была построена лишь в единственном экземпляре, и она находится в этой коллекции.

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda auto.cz

Что дальше будет с этими автомобилями, сказать сложно. Возможно, некоторым из них повезет и они будут со временем восстановлены, но большую часть из них, скорее всего, ждет утилизация ввиду технического состояния.

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