Главная Новости
16 декабря • обновлено в 11:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Уникальная коллекция Skoda долгие годы ржавеет под открытым небом

560
Читать материал на украинском

Одна из самых крупных автоколлекций в мире на протяжении нескольких лет находится в удручающем состоянии. Речь идёт о нескольких десятках Skoda, которые заброшены в Великобритании.

Фотографии покинутых автомобилей Skoda опубликовал чешски сайт Auto.cz. Как пишет издание, у этой коллекции есть владелец, и те, журналисты и блогеры, которые независимо друг от друга находят автомобили, чтобы посмотреть на них, не разглашают точное место нахождения "кладбища" – во избежание актов вандализма.

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Новости
Безумная переделка Mercedes 190 сделала его полностью неподвижным

Впервые покинутые Skoda были обнаружены почти 10 лет назад. И уже тогда они пребывали в плохом состоянии: поскольку автомобили хранятся под открытым небом и не получают должный уход, они стали разрушаться под воздействием влаги, солнца и ветра. С тех пор ситуация лишь усугубилась: многие из экземпляров к сегодняшнему дню серьезно пострадали от коррозии.

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

По информации наших зарубежных коллег, покинутые машины принадлежат местному дилеру Skoda, хотя кроме авто чешской марки есть несколько машины других брендов, в частности, Nissan. Всего на "кладбище" находится два-три десятка авто, многие из которых являются редкими моделями. Самый ценный экземпляр – гоночная Skoda 130 LR, которую выпустили тиражом всего в 200 ед. Однако версия с правым рулем была построена лишь в единственном экземпляре, и она находится в этой коллекции.

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Кладбище с заброшенными Skoda

Кладбище с заброшенными Skoda

auto.cz

Новости
В Украину приедет самый дешевый кроссовер Mercedes: новые детали

Что дальше будет с этими автомобилями, сказать сложно. Возможно, некоторым из них повезет и они будут со временем восстановлены, но большую часть из них, скорее всего, ждет утилизация ввиду технического состояния.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
авто Skoda фотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги