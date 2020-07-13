Умные решения: компания Skoda получила 94 патента

Компания Skoda, которая в этом году отмечает свое 125-летие, отметилась очередным рекордом – она получила 94 патента на изобретения – больше, чем любая другая компания в Чешской республике.

По итогам деятельности своих подразделений, отвечающих за НИОКР, за минувший год компания получила около сотни патентов на изобретения, что вдвое превышает показатели 2017 года. После Чешского технического университета в Праге, компания Skoda занимает второе место в стране по количеству инновационных разработок и первое среди промышленных компаний.

Skoda получила 94 патента на изобретения. Фото: skoda-storyboard.com

В списке инноваций – уникальный самокат Skoda Scooter, который легко складывается и раскладывается за считанные секунды, а в походном состоянии способен уместиться в нишу для "запаски". Размеры самоката – 490/420/110 мм, а вес – 4,8 кг. Приобрести новинку можно в онлайн-магазине Skoda за 2968 чешских крон (3206 грн.).

Skoda Scooter легко прячется в нише для "запаски". Фото: skoda-storyboard.com

Еще одна полезное изобретение – замки ремней безопасности с подсветкой. Странно, что никто ранее не додумался до такой простой "фишки", позволяющей легко найти фиксаторы в темноте.

Теперь фиксаторы ремней безопасности будет легко найти в темноте. Фото: skoda-storyboard.com

В списке Simply Clever для перевозки багажа у компании Skoda есть немало аксессуаров, например, двухсторонний коврик с водоотталкивающим прорезиненным покрытием с одной стороны и ворсом – с другой. Теперь в подобных ковриках будет использоваться особая ткань с полыми волокнами, которые хорошо чистятся, да и грязь на них практически незаметна.

Кроме того, компания показала новый фиксатор для багажа. Благодаря особой конструкции, его можно изгибать, а "липучки" позволяют надежно фиксировать предметы различной формы.

Гибкий фиксатор позволит легко закрепить в багажнике груз любой формы. Фото: skoda-storyboard.com

Помимо этого, компания Skoda получила патенты в области технологии производства. Один из них описывает систему из 4 камер, с помощью которой детали кузова максимально точно выравниваются перед сваркой. Используемая система расчетов позволяет оптимально расположить кузов и скорректировать траектории сварочных роботов. Это позволяет сократить время монтажа свариваемых деталей и общее время сварки.

Система из 4 камер позволит сократить время на монтаж и сварку. Фото: skoda-storyboard.com

Стоит также отметить, что компания постоянно внедряет свои умные идеи в жизнь в новых моделях, а также предлагает широкую палитру аксессуаров и дополнительного оборудования Simply Clever.

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