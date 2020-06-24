"Умная" Toyota Corolla спасла жизни людям в чудовищном ДТП

Недавно в окрестностях Праги произошла драматическая авария. Toyota Corolla нового поколения оказалась раздавленной ​​между двумя грузовиками, однако водитель и пассажир легковушки чудесным образом выжили.

После того как Corolla в буквальном смысле слова превратилась в "лепешку", у водителя и пассажира практически не было шансов спастись. Однако всё вышло совсем иначе – свою роль сыграла новая автоматизированная система экстренного вызова eCall, которая интегрирована во все новые автомобили Toyota.

Последствия ДТП. Фото: autosalon.tv

Когда произошло ДТП, система автоматически сообщила об этом в спасательные службы, отправив им данные по геолокации автомобиля. И уже через считанное время на месте аварии были медики и спасатели, которые разрезали кузов машины и извлекли из неё пострадавших. Как сообщает autosalon.tv, на всё про всё ушло 40 минут.

Последствия ДТП. Фото: autosalon.tv

Последствия ДТП. Фото: autosalon.tv

После этого пассажира доставили в больницу на вертолете, а водителя "Короллы" отвез в госпиталь автомобиль скорой помощи.

Последствия ДТП. Фото: autosalon.tv

По предварительной информации, водитель Toyota не виноват в ДТП. Его машина стояла в колонне во время удара – сзади в "Короллу" врезался грузовик, который "припечатал" ее к другой фуре. Водитель грузовика обвиняется в грубом нарушении ПДД, что повлекло за собой аварию с нанесением серьезных телесных повреждений.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota представила новый маленький кроссовер под названием Corolla Cross.