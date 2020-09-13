Украинцы удивили тюнингом Chevrolet мирового уровня

Стас Сидилев Новости 09:47, 13.09.2020

Украинские специалисты из Киевского тюнинг-ателье Proteros поработали над Chevrolet Corvette. Автомобиль выглядит так, словно получил доработки от американских или европейских мастеров.

Как сообщает TopGir, автомобилю пришлось расширить кузовные элементы, чтобы разместить более крупные колеса. Эффектные черные диски "обуты" в низкопрофильною резину.

Chevrolet Corvette от Proteros выглядит очень агрессивно.
Фото: topgir.com.ua

Также кабриолет Chevrolet Corvette получил совершенно другой обвес. В переднем бампере появились огромные воздухозаборники и низкий сплиттер.

В задней части установили небольшой спойлер.
Фото: topgir.com.ua

Сзади появился спойлер, а красные плафоны фонарей заменили белыми. Также тюнеры заменили патрубки выхлопной системы. О доработках силовой установки не сообщается.

Кузов Chevrolet Corvette пришлось модифицировать для установки больших колес.
Фото: topgir.com.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о редком Mercedes за шесть миллионов гривен, который появился в Украине.

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