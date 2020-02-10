Украинцы продолжают покупать новые авто: спрос на гибриды вырос

По итогам января 2020 года украинский рынок гибридных автомобилей увеличился приблизительно в два раза в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.

За первый месяц 2020-го украинцы купили 786 автомобилей, оснащенных ДВС и электромоторами одновременно. По данным УкрАвтопром, количество новых автомобилей среди гибридов в Украине составило 38%.

Соответственно, в этом секторе также зафиксирован рост, ведь годом ранее доля новых гибридных автомобилей составляла 34%.

Toyota RAV4 – самый популярный новый гибрид в Украине toyota.com

Лидером рынка в январе оказался гибридный кроссовер Toyota RAV4, который разошелся тиражом в 178 экземпляров. Кстати, эта модель Тойота стала и самым популярным автомобилем среди всех новых машин на украинском рынке в январе 2020 года.

На втором месте – крупный седан Toyota Camry c 76 проданными гибридными модификациями. Еще одна модель японской компании заняла третью позицию – Toyota Prius. Из 70 проданных гибридов этой модели большая часть наверняка пришлась на б/у авто.

Четвертое место досталось Ford Fusion Energi (завезенные из США гибриды) с 67 экземплярами. На пятой позиции – Chevrolet Volt (63 авто), который также не продается в Украине официально.

Несмотря на возраст (с 2011 года), гибридный Chevrolet Volt пользуется спросом chevrolet.com

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине подвели масштабную статистику продаж автомобилей за январь 2020 года.

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