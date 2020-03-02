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2 марта • обновлено в 11:19
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Украинцы продолжают массово скупать новые авто: названы лидеры продаж

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В феврале 2020 года рынок новых легковых автомобилей в Украине вырос на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Всего на протяжении последнего месяца зимы украинцы поставили на учет около 7 тысяч новых легковых автомобилей, сообщает УкрАвтопром. При этом лидер февральского рынка – компания Renault – усилила свои позиции на 68%.

В феврале украинский рынок новых авто вырос. Kia – среди лидеров

В феврале украинский рынок новых авто вырос. Kia – среди лидеров

kia.com

Кроссоверы традиционно пользуются высоким спросом. Поэтому наиболее продаваемой моделью за обозначенный период стала Toyota RAV4.

Кроссовер Тойота РАВ 4 – самый популярный новый автомобиль в Украине

Кроссовер Тойота РАВ 4 – самый популярный новый автомобиль в Украине

toyota.com

Лучшие автомобили в Украине за февраль 2020:

  1. Renault – 1223 авто

  2. Toyota – 1089 авто

  3. Kia – 479 авто

  4. Skoda – 368 авто

  5. Nissan – 361 авто

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Таким образом, пятерка лидирующих компаний в феврале в общей сложности заняла приблизительно половину всех зарегистрированных новых машин.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о деталях возвращения обязательного техосмотра: что известно на данный момент.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости кроссовер Nissan Skoda Kia Toyota Renault бюджетный автомобиль рынок покупка авто новые авто авто
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