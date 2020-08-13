Украинцы потратили $260 000 000 на новые автомобили

Украинцы в июле 2020 купили около 8,4 тысяч новых автомобилей. Таким образом, спрос по сравнению с июлем 2019 года увеличился на 10%. Автомобилисты потратили $260 000 000.

По информации UBR, компания Renault, которая оказалась лидером июльского рынка новых авто и продала в Украине около 1,5 тыс. машин, заработала $22 000 000. Сумма рассчитана на базовые модификации автомобилей без учета дополнительных опций.

Интересно, что в Черновцах за прошедший месяц получился самый дорогой автопарк. Средняя стоимость купленного в июле транспортного средства превысила $36 000 (средняя по стране – $31 000).

Напомним, В ТОП-10 по результатам июльских продаж вошли: Renault (1440 шт.), Toyota (1147 шт.), Skoda (457 шт.), Hyundai (442 шт.), Kia (429 шт.), Volkswagen (361 шт.), Peugeot (352 шт.), Suzuki (351 шт.), Nissan (332 шт.), Mazda (279 шт.).

Как рассказывал OBOZREVATEL, в Украине упало производство автомобилей в июле.