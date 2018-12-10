Украинцы пересели на электрокары и ''гибриды'': установлен рекорд

В Украине в ноябре было зарегистрировано почти 1,16 тысячи гибридных автомобилей и электрокаров.

Как сообщает delo.ua со ссылкой на данные маркетингового агентства IRS Group, это лучший результат за все время.

Так, в ноябре на рынке выросла доля Tesla Model S. В топ-3 по количеству зарегистрированных электрокаров вошли: Nissan Leaf — 342 авто; Renault Kangoo — 64 авто; BMW I3 — 41 авто.

Среди гибридных авто популярной стала Chevrolet Volt, а Mitsubishi Outlander сместился в рейтинге на одну ступеньку ниже.

В топ-3 по количеству зарегистрированных гибридов вошли следующие машины: Toyota Rav-4 Hybrid — 151 авто; Chevrolet Volt — 64 авто; Toyota Prius — 39 авто.

Уточняется, что в Украине в 2018 году зарегистрировано 18,97 тыс электрокаров и гибридных авто: 10,19 тысяч и 8,78 тыс. соответственно.

На рынке продаж из всех городов лидирует Киев, где купили почти 5,53 тыс. На втором месте — Одесская область с 3,03 тысяч проданных гибридных авто и электрокаров. На третьем месте находится Харьковская область, где продано 2,22 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря президент Петр Порошенко подписал законопроект №9260, который предусматривает продление до 2022 года льготу на ввоз электрокаров. В частности, украинцев освободили от уплаты НДС и акцизов.