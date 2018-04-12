Украинцы пересаживаются на электромобили

За январь-март 2018 году импорт в Украину автомобилей исключительно на электрической тяге вырос втрое по сравнению с первым кварталом 2017 года – до 1744 штук.

Как узнал "Обозреватель", по данным Государственной фискальной службы (ГФС), самым урожайным стал самый первый месяц текущего года – в нашу страну было ввезено 794 электромобиля. В феврале и марте эти показатели, составили, соответственно, 413 и 537 легковушек с электротягой.

Всего в 2017 году импорт электромобилей в Украину, как свидетельствуют цифры ГФС, составил 2,7 тыс. легковых электрокаров и прочих транспортных средств, оснащенных электродвигателями. Таким образом, динамика за первую четверть 2018 года дает основания предполагать, что наша страна по итогам текущего года побьет рекорд 2017-го.

Рынок электрокаров растет pixabay.com

Как ранее сообщал "Обозреватель", украинец создал недорогой электрокар и еще в этом году пообещал запустить его производство.