Украинцы нашли за границей гараж с покинутыми Mercedes и Porsche

В США обнаружили очередной гараж с забытыми авто. Долгие годы в нём прятались четыре легендарных модели, но, что больше всего интересно, машины были найдены не американцами, а украинцами.

Как выяснил OBOZREVATEL, гараж с покинутыми автомобилями находится в штате Нью-Джерси, а "вышли" на него авторы YouTube-канала 7motors USA, которые занимаются пригоном авто из Америки.

Porsche 928 S Скриншот видео

В своём видеоблоге автоэксперты рассказали, что ранее автомобили принадлежали врачу-хирургу (судя по всему, довольно успешному), но после его смерти о машинах забыли. В гараже они простояли довольно долго – на это как минимум указывает толстый слой пыли, который покрыл их кузова.

Mercedes SL560 Скриншот видео

Все найденные автомобили – редкие и недешевые. Это Mercedes 220S 1965 года, Mercedes SL560 1989 года, Porsche 928 S 1986 года, а также Jaguar E-Type 4.2 1968 года. Последний и вовсе является легендой автопрома, да ещё и в эксклюзивном 4-местном исполнении и с автоматической коробкой передач (плюс в комплекте идет оригинальный ремкомплект).

Jaguar E-Type 4.2 Скриншот видео

TopGir отмечает, что раритеты находятся в неплохом состоянии и даже заводятся. Теперь их ждет реставрация.

Напомним, совсем недавно OBOZREVATEL рассказывал о том, что в гараже среди мусора нашли брошенный спорткар, минимальная цена которого на вторичке составляет 100 000 долларов.

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