Renault Duster возглавил рейтинг продаж в Украине

По итогам ноября украинцы приобрели более 8,5 тысяч новых авто, причем каждый пятый из них – Renault.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром. По данным ассоциации, в ноябре украинские покупатели купили и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, по сравнению с октябрем, покупательская активность снизились на 4%.

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Лучших результатов по итогам ноября добилась компания Renault, которая реализовала через свою дилерскую сеть 1751 автомобиль. Причем, это вдвое больше, чем годом ранее. А бестселлером месяца в очередной раз стал кроссовер Renault Duster, который выбрали 688 украинцев.

Второе место, как и месяцем ранее, с результатом 1254 авто заняла компания Toyota. Рост продаж японского бренда вырос на 66%.

В тройке лидеров – компания Kia, которая в 2018 году была на 4-м месте. В ноябре свои сбережения отнесли в салоны корейского бренда 753 украинских покупателя. Это на 21% больше, чем в ноябре 2018 года.

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С седьмого на четвертое место переместилась компания Volkswagen. Ей удалось реализовать 581 автомобиль, что вдвое превышает показатели прошлого года.

Замыкает рейтинг компания Skoda, продукция которой традиционно пользуется заслуженной популярностью украинских покупателей. В ноябре автомобили чешского бренда приобрели 527 украинца.

В топ-10 также попали Hyundai – 440 шт. (+0,5%); Nissan – 361 шт. (-47%); Peugeot – 258 шт. (+40%); Mitsubishi – 254 шт. (+24%); Suzuki – 250 шт. (+30%).

Всего за 10 месяцев 2019 года в Украине было приобретено и поставлено на учет 79,3 тысяч новых легковых авто, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинцы все чаще стали приобретать подержанные электромобили.

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