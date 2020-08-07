Украинцы активно ставят ГБО даже на самые экономичные авто

Виталий Сазонов Новости 09:50, 7.08.2020

Гибридные автомобили считаются среди топливных авто самыми экономичными. Тем не мене, в Украине предпочитают и их оснащать ГБО для еще большей экономией.

Особенно в этом отношении популярны Toyota Prius. В Украину немало таких авто попадают из США, где уже здесь, по месту, их переводят на газ.

В частности, один такой Приус недавно сфотографировали в Киеве (на тот факт, что он оснащен газо-балонным оборудованием, указывает соответствующий лючок в бампере). Соответствующий снимок опубликовал пользователь Юра Говоруха в Facebook-сообществе Автомобильный Киев.

Гибрид Toyota Pruis c ГБО.
Фото: facebook.com/groups/AvtoKiev

Ниже в комментариях к фото другой пользователь опубликовал фото еще одного Toyota Prius с ГБО. У этого авто также можно увидеть "газовый" лючок в бампере.

Гибрид Toyota Pruis c ГБО.
Фото: facebook.com/groups/AvtoKiev

Впрочем, Prius на ГБО – в какой-то степени оправданное сочетание. Особенно тогда, когда у автомобиля выходит из строя батарея (а она, понятное дело, недолговечная) – тогда 1,8-литровый мотор начинает ощутимо бить по кошельку.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве засняли автомобиль, которому не страшны удары при ДТП.

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