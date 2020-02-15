Украинским водителям начнут рассылать "письма счастья": появились фото

Министерство внутренних дел Украины вышло на финишиную прямую во внедрении системы автоматической фиксации нарушений ПДД на украинских дорогах.

Об этом в своем Facebook сообщил спикер МВД Артем Шевченко. По его словам, внедрение системы начнется с Киева.

Шевченко продемонстрировал фото из своеобразного "центра управления полетами", куда поступает информация с 20 камер в столице, которую обрабатывают полицейские. По его словам, в будущем камер станет больше.

facebook.com/artem.shevchenko.9

facebook.com/artem.shevchenko.9

Он отметил, что именно здесь будут формироваться так называемые "письма счастья", то есть постановления об административных правонарушениях, которые почтой будут присылать правонарушителям.

facebook.com/artem.shevchenko.9

"Обратите внимание на последнее фото: два десятка камер с начала суток 14 февраля на 11:29 зафиксировали 38528 нарушений только скоростного режима автомобилями. Сбрасывайте скорость. Не забывайте об ограничении 50 км/ч в городе и 80 км/ч только на отдельных участках города и только в теплое время года", - написал спикер МВД.

facebook.com/artem.shevchenko.9

"Скоро все это заработает. Пока режим работы тестовый. Но альтернативы этой системе нет. Доказано всеми цивилизованными странами мира. Скоро к ним присоединится Украина", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 2019 год сотрудники полиции составили 3 млн протоколов относительно нарушения правил дорожного движения.

В Украине в 2019 году произошло около 160 тысяч ДТП. В авариях погибли 3 454 человека, из которых 164 – дети. В ДТП также были травмированы 32 тысячи человек.

В Киеве в 2019 году в результате ДТП погибли 137 человек.

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