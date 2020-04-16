Украинский ЛуАЗ превратили в непобедимый вездеход

Знаменитый украинский внедорожник ЛуАЗ-969 узнать в этом вездеходе совсем непросто. Культовая модель Луцкого автозавода отличалась компактностью и легкостью, но теперь все изменилось.

Автомобиль под названием "Есаул" теперь довольно отдаленно напоминает ЛуАЗ 969, ведь его кузов дополнительно модифицировали – сделали длиннее и увеличили колесные арки. Но в этом необычном внедорожнике еще много деталей от других машин.

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник carakoom.com

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник carakoom.com

Например, двигатель – от Chevrolet Niva, а детали редукторов, благодаря которым дорожный просвет составляет невероятные 50 см, позаимствованы у КАМАЗа. Элементы подвески – от ГАЗели, еще некоторые детали достались от ЗИЛ и КрАЗ.

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник carakoom.com

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник carakoom.com

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник carakoom.com

Все это собрано на кастомной раме, которую владелец разработал самостоятельно, а не позаимствовал у другого авто. Теперь понятно, почему автор решил создать автомобиль своими силами – ни один имеющийся на рынке внедорожник просто не казался удовлетворительным выбором.

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник carakoom.com

Узнать в необычном авто ЛуАЗ 969 теперь непросто wroom.ru

Кузов позаимствован у ЛуАЗ-969 первой серии с более квадратным силуэтом cars.ua

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал об удивительном шестиколесном вездеходе, в который превратили Лада Нива.