Украинский ЛуАЗ превратили в непобедимый вездеход
Знаменитый украинский внедорожник ЛуАЗ-969 узнать в этом вездеходе совсем непросто. Культовая модель Луцкого автозавода отличалась компактностью и легкостью, но теперь все изменилось.
Автомобиль под названием "Есаул" теперь довольно отдаленно напоминает ЛуАЗ 969, ведь его кузов дополнительно модифицировали – сделали длиннее и увеличили колесные арки. Но в этом необычном внедорожнике еще много деталей от других машин.
Например, двигатель – от Chevrolet Niva, а детали редукторов, благодаря которым дорожный просвет составляет невероятные 50 см, позаимствованы у КАМАЗа. Элементы подвески – от ГАЗели, еще некоторые детали достались от ЗИЛ и КрАЗ.
Все это собрано на кастомной раме, которую владелец разработал самостоятельно, а не позаимствовал у другого авто. Теперь понятно, почему автор решил создать автомобиль своими силами – ни один имеющийся на рынке внедорожник просто не казался удовлетворительным выбором.
Напомним, OBOZREVATEL рассказывал об удивительном шестиколесном вездеходе, в который превратили Лада Нива.