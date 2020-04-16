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16 апреля • обновлено в 19:28
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Украинский ЛуАЗ превратили в непобедимый вездеход

1.5т
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Знаменитый украинский внедорожник ЛуАЗ-969 узнать в этом вездеходе совсем непросто. Культовая модель Луцкого автозавода отличалась компактностью и легкостью, но теперь все изменилось.

Автомобиль под названием "Есаул" теперь довольно отдаленно напоминает ЛуАЗ 969, ведь его кузов дополнительно модифицировали – сделали длиннее и увеличили колесные арки. Но в этом необычном внедорожнике еще много деталей от других машин.

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник

carakoom.com

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник

carakoom.com

Например, двигатель – от Chevrolet Niva, а детали редукторов, благодаря которым дорожный просвет составляет невероятные 50 см, позаимствованы у КАМАЗа. Элементы подвески – от ГАЗели, еще некоторые детали достались от ЗИЛ и КрАЗ.

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник

carakoom.com

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник

carakoom.com

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник

carakoom.com

Все это собрано на кастомной раме, которую владелец разработал самостоятельно, а не позаимствовал у другого авто. Теперь понятно, почему автор решил создать автомобиль своими силами – ни один имеющийся на рынке внедорожник просто не казался удовлетворительным выбором.

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник

ЛуАЗ превратился в невероятный внедорожник

carakoom.com

Узнать в необычном авто ЛуАЗ 969 теперь непросто

Узнать в необычном авто ЛуАЗ 969 теперь непросто

wroom.ru

Кузов позаимствован у ЛуАЗ-969 первой серии с более квадратным силуэтом

Кузов позаимствован у ЛуАЗ-969 первой серии с более квадратным силуэтом

cars.ua

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал об удивительном шестиколесном вездеходе, в который превратили Лада Нива.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто б/у автомобиль внедорожник бюджетный автомобиль ЛуАЗ
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Pollak John
Pollak John
кстати ЛУаз круче Уаза из-за того что у него независимая подвеска и проходимость у него лучше . Нужна только небольшая доработка .
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Pollak John, если бы у бабушки был kyй ,она была бы дедушкой.
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