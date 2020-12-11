Украинский умелец создал классический американский rat-rod

Автолюбитель из Кривого Рога за несколько лет самостоятельно построил классический американский rat-rod.

Об этом рассказали журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2. Алексею понравилась стилистика "рэт-родов", который выделяются своим брутальным дизайном. На создание автомобиля мечты ушло два года.

Rat-rod из Кривого Рога был построен за 2 года 1plus1.video

Каждая деталь машины имеет свою историю: что-то пришлось заказывать и ждать несколько месяцев, а некоторые элементы были найдены просто на улице. "Кабину искал очень долго. Были варианты и ГАЗ, и ЗИЛ. В конце концов, установил ее от ДТ-75 1957-58 года, – рассказывает Алексей. – 40 лет она фактически пробыла на улице, но состояние ее оказалось идеальным".

В движение автомобиль приводит мощный 8-цилиндровый двигатель Mercedes-Benz (М119), а механическую коробку передач взяли от BMW. Гордость владельца – звуковой сигнал, который своим звучанием громко напоминает о появлении авто.

По словам создателя, несмотря на экстравагантный дизайн, автомобиль очень комфортный на ходу. С момента его создания Алексей уже наездил на "рэт-роде" 2,5 тысячи км.

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