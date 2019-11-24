Украинский умелец создал чудо-пикап из "Запорожца"

Уникальный самодельный пикап создал украинский изобретатель Александр Городисский из Черниговской области.

Самодельный пикап Александра Гродисского cheline.com.ua

Об этом рассказали журналисты Cheline TV. Александр Городисский из села Стольное, Менского района Черниговской области построил оригинальный двухместный пикап на базе ЗАЗ-968М.

В качестве "доноров" он использовал узлы и агрегаты нескольких советских автомобилей. В частности, двигатель объемом 1,3 литра и механическая коробка передач – от "Жигулей", задний мост – от "Москвича", а передний мост, элементы салона и передняя часть кузова позаимствованы у "Запорожца".

Создание пикапа началось в 2007 году и обошлось изобретателю в 5000 гривен. Глядя на этот автомобиль, создается впечатление, что это не "самоделка", а вполне серийный экземпляр. Правда, местная полиция уже несколько раз штрафовала владельца машины за отсутствие регистрации. Но талантливый мастер не теряет оптимизма и намерен продолжить эксперименты по созданию новых уникальных образцов авто.

Как писал ранее OBOZREVATEL, итальянское дизайн-ателье отметило 80-летие Бэтмена проектом уникального авто.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram