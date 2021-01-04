Украинский рынок новых легковых авто сократился на 3%

В 2020 году первую украинскую регистрацию получили 85,5 тысяч новых авто, что лишь на 3% меньше, чем годом ранее. Напомним, что в 2019 году было реализовано 88,5 тысяч новых авто.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром". В декабре минувшего года первую регистрацию получили 9801 новых "легковушек", что на 7% больше, чем в 2019-м.

Интересно, что в 6 из 12 месяцев наблюдалась позитивная динамика продаж: в январе спрос вырос на 34%, в феврале – на 21%, июне – на 12%%, июле – на 10%, сентябре – на 6% и декабре – на 7%. Отрицательный рост отмечен в марте (-15%), апреле (-47%), мае (-15%), августе (-16%), октябре (-6%), ноябре (-17%).

График изменения потребительского спроса на новые легковые автомобили в Украине в 2019-2020 годах ukrautoprom.com.ua

В лидеры по итогам года вновь вышла французская компания Renault, которая проводила агрессивную ценовую и маркетинговую политику. В результате ей удалось реализовать 14360 автомобилей. Это всего на 2% меньше, чем показатель бренда в 2019 году. Бестселлером марки стал кроссовер Renault Duster, за который своими сбережениями проголосовали 5534 украинских покупателя.

Бестселлером Renault стал кроссовер Duster, за который своими сбережениями проголосовали 5534 украинских покупателя renault.ua

Второе место с результатом 13315 автомобилей у компании Toyota, продажи автомобилей которой в годовом объеме выросли на 6%. Самым востребованным автомобилем японского бренда стал кроссовер Toyota RAV4, который предпочли 5689 покупателей. Кроме того, по итогам года именно RAV4 стал самым продаваемым новым автомобилем в Украине 2020, отобрав пальму первенства у лидера прошлого года – Kia Sportage.

По итогам 2020 года Toyota RAV4 стал самым продаваемым новым автомобилем в Украине toyota.com

Третий результат по итогам года, как и в 2019-м занял корейский бренд Kia, которому удалось привлечь внимание к своей продукции 6089 шт. Компании удалось сохранить третье место рейтинга, но, по сравнению с 2019 годом, продажи снизились на 20%. Наибольшим интересом пользовался кроссовер Kia Sportage, который предпочли 5043 украинских покупателей.

Кроссовер Kia Sportage предпочли в 2020 году 5043 украинских покупателей kia.ua

Четвертое место у чешской компании Skoda, которая продолжает удерживать четвертое место рейтинга самых популярных брендов в Украине. На долю марки пришлось 5061 автомобилей, что на 19% меньше, по сравнению с 2019 годом. Традиционно, наилучшим спросом среди продукции компании пользовалась Skoda Octavia – 1855 экз.

Наилучшим спросом среди продукции компании Skoda пользовалась модель Octavia – 1855 экз

Замыкает ТОП-5 корейская компания Hyundai с результатом 4031 автомобилей (-21%), которой в конкурентной борьбе удалось потеснить конкурентов из Nissan. Наибольший интерес украинцев в продукции бренда вызвал кроссовер Tucson, на который пришлось 2280 сделки.

По итогам года дальше строчки рейтинга распределились следующим образом. На 6-месте – Nissan – 3834 шт. (-28%). Продолжает удерживать 7 строчку рейтинга продукция Volkswagen – 3690 шт. (-21%). Сразу на две строчки вверх по сравнению с 2019-м годом переместилась компания Peugeot, которая за счет активного расширения модельной гаммы смогла реализовать 3037 автомобилей (+28%). Замыкают ТОП-10 два японских бренда, также показавших позитивную динамику в 2020 году – Suzuki с результатом 2966 авто (+13%) и Mazda, которой удалось реализовать 2844 машин (+15%).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в ноябре спрос на автомобили упал на 16%.