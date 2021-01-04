Украинский рынок новых легковых авто сократился на 3%

В 2020 году первую украинскую регистрацию получили 85,5 тысяч новых авто, что лишь на 3% меньше, чем годом ранее. Напомним, что в 2019 году было реализовано 88,5 тысяч новых авто.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром". В декабре минувшего года первую регистрацию получили 9801 новых "легковушек", что на 7% больше, чем в 2019-м.

Интересно, что в 6 из 12 месяцев наблюдалась позитивная динамика продаж: в январе спрос вырос на 34%, в феврале – на 21%, июне – на 12%%, июле – на 10%, сентябре – на 6% и декабре – на 7%. Отрицательный рост отмечен в марте (-15%), апреле (-47%), мае (-15%), августе (-16%), октябре (-6%), ноябре (-17%).

В лидеры по итогам года вновь вышла французская компания Renault, которая проводила агрессивную ценовую и маркетинговую политику. В результате ей удалось реализовать 14360 автомобилей. Это всего на 2% меньше, чем показатель бренда в 2019 году. Бестселлером марки стал кроссовер Renault Duster, за который своими сбережениями проголосовали 5534 украинских покупателя.

Второе место с результатом 13315 автомобилей у компании Toyota, продажи автомобилей которой в годовом объеме выросли на 6%. Самым востребованным автомобилем японского бренда стал кроссовер Toyota RAV4, который предпочли 5689 покупателей. Кроме того, по итогам года именно RAV4 стал самым продаваемым новым автомобилем в Украине 2020, отобрав пальму первенства у лидера прошлого года – Kia Sportage.

Третий результат по итогам года, как и в 2019-м занял корейский бренд Kia, которому удалось привлечь внимание к своей продукции 6089 шт. Компании удалось сохранить третье место рейтинга, но, по сравнению с 2019 годом, продажи снизились на 20%. Наибольшим интересом пользовался кроссовер Kia Sportage, который предпочли 5043 украинских покупателей.

Четвертое место у чешской компании Skoda, которая продолжает удерживать четвертое место рейтинга самых популярных брендов в Украине. На долю марки пришлось 5061 автомобилей, что на 19% меньше, по сравнению с 2019 годом. Традиционно, наилучшим спросом среди продукции компании пользовалась Skoda Octavia – 1855 экз.

Замыкает ТОП-5 корейская компания Hyundai с результатом 4031 автомобилей (-21%), которой в конкурентной борьбе удалось потеснить конкурентов из Nissan. Наибольший интерес украинцев в продукции бренда вызвал кроссовер Tucson, на который пришлось 2280 сделки.

По итогам года дальше строчки рейтинга распределились следующим образом. На 6-месте – Nissan – 3834 шт. (-28%). Продолжает удерживать 7 строчку рейтинга продукция Volkswagen – 3690 шт. (-21%). Сразу на две строчки вверх по сравнению с 2019-м годом переместилась компания Peugeot, которая за счет активного расширения модельной гаммы смогла реализовать 3037 автомобилей (+28%). Замыкают ТОП-10 два японских бренда, также показавших позитивную динамику в 2020 году – Suzuki с результатом 2966 авто (+13%) и Mazda, которой удалось реализовать 2844 машин (+15%).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в ноябре спрос на автомобили упал на 16%.