Украинский продавец картошки на Rolls-Royce засветился в гонке

В Украине есть как минимум один роскошный автомобиль, который не совсем применяется по назначению. Речь идет о седане Rolls-Royce Phantom из Житомира, уже успевшем стать героем интернета.

Изначально этот "Роллс" прославился тем, что из его багажника продавали картошку (дело было в марте на житомирском рынке), а теперь недавно владелец принял участие в гонке – дрэг-рейсинге с VW Passat.

Увидеть люксовый автомобиль, который больше даже является лимузином, нежели обычным седаном, в гонке так же странно, как и застать его на рынке. Ведь зачастую такие Ролл-Ройсы встречаются лишь в фешенебельных районах больших городов или на светских вечеринках.

Rolls-Royce в гонке с VW Скриншот видео

Кстати, в своё время Rolls-Royce Pantom VII поколения стоил 650 долларов.

Этот же Rolls-Royce на рынке в Житомире topgir.com.ua

Этот же Rolls-Royce на рынке в Житомире topgir.com.ua

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