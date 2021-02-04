Украинский мастер наладил сборку автомобилей XX века

Obozrevatel Новости 15:59, 4.02.2021 Обновлено: 16:05, 4.02.2021

Виталий Бондарь из Мариуполя занимается производством автомобилей 1909-1920-х годов. Они стоят от 160 000 до 500 000 гривен.

Мастер создает реплики машин британской марки Morgan. Внешне собранные автомобили выглядят очень аутентично. При этом, они оборудованы электромоторами, хотя все зависит зависит от пожеланий заказчика. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Ретро-автомобиль Morgan
ТопЖыр
Виталий Бондарь оборудует такие реплики электромоторами
ТопЖыр

Для заказа доступны Morgan 1909, 1910, 1912 и 1917 годов. Также Виталий готов продать чертежи для построения авто своими руками.

Кроме раритетных Morgan, у него есть чертежи спортивных багги и других копий культовых авто разных времен.

Такая реплика кошу более 160 тыс. Грн
ТопЖыр

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Александрии мужчина собственноручно создал электромобиль. Каркас кузова для него он собрал из легких металлических профилей, внешние панели – из пластика, а крышу сделал из сэндвич-панели с термоизоляцией.

Также в авто есть литий-титанатна батарея, от которой питается электродвигатель мощностью 1,5 Вт. В паре со штатным редуктором машина разгоняется до 60 км/ч.

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