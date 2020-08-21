Украинский электрокар для людей с инвалидностью оценили в $10 000

В Киеве состоялась презентация электрокара Ukrainian Social Electric Car (USEC). Это недорогой автомобиль, предназначенный для людей с инвалидностью, который разработали отечественные умельцы.

Как пишет Auto Geek, создала машину одесская компания EcoFactor. За основу был взят электрический сити-кар Smart Fortwo Electric Drive. Кроме того, некоторые комплектующие были позаимствованы у других моделей – например, фары USEC достались от BMW i3.

Электромобиль USEC. Фото: Auto Geek

Автомобиль ориентирован на людей, которые передвигаются на инвалидных колясках: посадка и высадка осуществляется через заднюю откидную дверь, заезжать в электрокар можно по специальному пандусу. Кроме того, у электрокара полностью ручное управление, а руль находится не слева, а по центру передней панели.

Электромобиль USEC. Фото: Auto Geek

Электромобиль USEC. Фото: Auto Geek

За движение электромобиля USEC отвечают два мотора (мощность каждого – 15 кВт, суммарно – 30 кВт), которые установлены на задних колесах (соответственно, привод задний). Емкость батареи составляет 15 кВтч, ее хватает на пробег в 100-150 км.

Электромобиль USEC. Фото: Auto Geek

Электромобиль USEC. Фото: Auto Geek

Пока что украинский автомобиль для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата находится в статусе прототипа, однако его планируют выпускать серийно. Предварительная цена – 8500 – 10 000 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине представили еще один отечественный электромобиль – за $5000.

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