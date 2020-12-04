Украинский "Автоспецпром" получил европейский сертификат PSA

Сергей Иванов Новости 19:00, 4.12.2020 Обновлено: 19:16, 4.12.2020

Крупнейший в Украине производитель автомобилей для "скорой помощи" "Автоспецпром" получил европейский сертификат соответствия от французского концерна PSA.

Об этом сообщает пресс-служба "Пежо Ситроен Украина" "Автоспецпром" является крупнейшим украинским производителем автомобилей скорой медицинской помощи.

Компания "Автоспецпром" стала первым украинским производителем, который получил европейский сертификат соответствия от Группы PSA
avtospetsprom.com

По итогам инспекции, компании был присвоен европейский сертификат соответствия, который подтверждает, что готовая продукция полностью отвечает требованиям Группы PSA, прежде всего – в вопросах контроля качества и методах ведения производственного процесса. Для получения сертификата, компания прошла комплексную проверку по 140 пунктам и 12 категориям.

"Автоспецпром" является крупнейшим украинским производителем автомобилей скорой медицинской помощи
avtospetsprom.com

Сертификацией украинского предприятия занималась французская инспекционно-сертификационная компания Bureau Veritas.

Сертификат открывает возможность экспорта украинских автомобилей, в том числе и в страны Евросоюза
avtospetsprom.com

"Для нашей компании большая честь получить сертификат соответствия с наивысшим уровнем оценки. Он свидетельствует о том, что качество, безопасность, надежность наших автомобилей скорой медицинской помощи признали не только в Украине, но и в Европе", – комментирует Кирилл Коморкин, заместитель директора ООО "Автоспецпром".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, группа PSA предоставила бесплатный сервис автомобилей скорой помощи, а украинская компания "Реформ" создала уникальный внедорожник для медиков.

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