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1 июня • обновлено в 12:11
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Украинский авторынок в мае просел на 15 процентов

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В мае потребительская активность на украинском автомобильном рынке снизилась на 15 %. Об этом сообщает Ассоциация Укравтопром.

За последний месяц весны украинские покупатели приобрели и зарегистрировали около 6 тысяч новых легковых авто. Напомним, что сервисные центры МВД начали свою работу 12 мая, а до этого зарегистрировать новый автомобиль можно было исключительно с помощью электронных каналов связи.

Самым востребованными автомобилями стали Toyota, владельцами которых в мае стали 1026 покупателей. Для сравнения, в прошлом году лидером мая также был японский бренд, но его продажи сократились на 17%.

Бестселером месяца стал кроссовер Kia Sportage, который выбрали 593 отечественных покупателя.

Бестселером месяца стал кроссовер Kia Sportage, который выбрали 593 отечественных покупателя.

kia.ua

На второе место опустилась компания Renault с результатом 851 авто. Это на 12% меньше, чем в прошлом году.

Третью строчку рейтинга сохраняет компания Kia, продавшая 671 автомобиль. По сравнению с прошлым годом прирост составил 51%.

На четвертую позицию вернулась компания Skoda. В мае продукцию чешского бренда предпочли 289 украинцев.

В пятерку лидеров по итогам мая вошел немецкий Mercedes-Benz, сумевший нарастить продажи по сравнению с апрелем на 53%, и продавший 270 новеньких авто. Интересно, что в прошлом году в мае бренд занимал 14-ю позицию.

Всего за первые пять месяцев 2020 года в Украине были зарегистрированы почти 30 тысяч новых легковых авто, что всего на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие авто покупали украинцы в апреле.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
новые авто Kia Mercedes-Benz Skoda Renault Toyota новости авто
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