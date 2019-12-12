Украинский автопром набирает обороты

За 11 месяцев 2019 года производство новых автомобилей на территории Украины выросло относительно результатов за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает УкрАвтопром. С января по ноябрь 2019-го было произведено 6470 единиц транспортных средств, что на 6% превысило прошлогодний результат.
В 2019 году производство автомобилей продемонстрировало рост
При этом в секторе легковых автомобилей, за которые в Украине сейчас отвечает только завод Еврокар, собрано 5822 автомобиля. Сегмент легковушек продемонстрировал рост на 7% по сравнению с периодом январь-ноябрь 2018 года.
Skoda Octavia – один из лидеров производства на украинском заводе Еврокар
skoda-auto.com
Как сообщили OBOZREVATEL в украинском представительстве Skoda, лидерами производства являются наиболее востребованные на отечественном рынке Шкода Октавия и кроссовер Skoda Kodiaq.
Кроссовер Шкода Кодьяк – популярная модель бренда в Украине
skoda-auto.com
Также за обозначенный период в стране было произведено 802 автобуса и 116 коммерческих автомобилей.
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