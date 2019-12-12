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12 декабря • обновлено в 12:48
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Украинский автопром набирает обороты

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За 11 месяцев 2019 года производство новых автомобилей на территории Украины выросло относительно результатов за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает УкрАвтопром. С января по ноябрь 2019-го было произведено 6470 единиц транспортных средств, что на 6% превысило прошлогодний результат.

В 2019 году производство автомобилей продемонстрировало рост

В 2019 году производство автомобилей продемонстрировало рост

При этом в секторе легковых автомобилей, за которые в Украине сейчас отвечает только завод Еврокар, собрано 5822 автомобиля. Сегмент легковушек продемонстрировал рост на 7% по сравнению с периодом январь-ноябрь 2018 года.

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Skoda Octavia – один из лидеров производства на украинском заводе Еврокар

Skoda Octavia – один из лидеров производства на украинском заводе Еврокар

skoda-auto.com

Как сообщили OBOZREVATEL в украинском представительстве Skoda, лидерами производства являются наиболее востребованные на отечественном рынке Шкода Октавия и кроссовер Skoda Kodiaq.

Кроссовер Шкода Кодьяк – популярная модель бренда в Украине

Кроссовер Шкода Кодьяк – популярная модель бренда в Украине

skoda-auto.com

Также за обозначенный период в стране было произведено 802 автобуса и 116 коммерческих автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине провели экспертизу, в ходе которой проверили качество зимнего дизтоплива на разных АЗС: известны результаты.

  • Подготовлен новый закон, который коснется такси, техосмотра ТС и страхования пассажиров.

  • В европейском конкурсе Автомобиль года определили финалистов: появился список, из которого выберут победителей в разных категориях.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто рынок Производство новости кроссовер Skoda
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Реально треш,,,уровень конго
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Да нет же, селюки. Skoda это не украинский, это чешкий автопром.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В России в 2018 году было произведено один миллион семьсот тысяч машин.
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