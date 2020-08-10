Украинский 80-летний военный грузовик показали на фото

Стас Сидилев Новости 19:35, 10.08.2020

В Украине показали восстановленный тягач "Коминтерн", который производили на Харьковском паровозостроительном заводе в 1934-1940 годах.

По информации First Gear, это единственный уцелевший грузовик из приблизительно 1800 изготовленных за шесть лет производства экземпляров.

"Коминтерн" базируется на шасси танка Т-24 и оснащается более чем 15-литровым двигателем мощностью 131 л.с. Максимальная скорость достигает 30 км/ч, а максимальная глубина преодолеваемого брода равна 75 см.

Двигатель тягача объемом 15,1 л выдает всего 131 л.с.
Фото: firstgear.ua

Длина составляет 5,7 м, масса – 10,5 тонн. Вес буксируемого груза достигает 2 тонны, а в кузове помещается 12 человек. Тягач принадлежит Музею техники Вадима Задорожного.

Конкретный "Коминтерн" остался последним уцелевшим экземпляром.
Фото: firstgear.ua

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