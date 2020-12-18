Украинские ЗАЗы отправятся покорять Евросоюз

Запорожский ZAZ А10 получил одобрение типа ЕС для автобуса среднего класса. Среди этих требований подтверждено и соответствие Евро 6.

Таким образом, качество, технические параметры и экологичность продукции украинского автопроизводителя, официально подтверждены и соответствуют действующим жестким требованиям регламента Европейского Союза, сообщает пресс-центр УкрАВТО.

Запорожский ZAZ А10 получил одобрение типа ЕС для автобуса среднего класса ukravto.ua

Среди предприятий автомобилестроительной отрасли постсоветского пространства, на данный момент запорожский завод единственный, кто получил сертификат "Евро 6", соответствующий последним требованиям ЕС 2020 г.

ZAZ A07 – первенец автобусной линейки ЗАЗа ukravto.ua

Начав производство модели малого класса ZAZ A07, компания расширяет ассортимент пассажирской продукции, которая соответствует нормам Евро 5 и Евро 6. Налажен выпуск автобуса малого класса ZAZ A08, включая модификации "пригородный", "школьный" и "городской", а также низкопольного автобуса среднего класса ZAZ A10 с механической и автоматической коробкой передач. Готовится к запуску новинка ZAZ A09 на шасси Mercedes-Benz.

ZAZ A08 "Школьный" ukravto.ua

При схожих эксплуатационных характеристиках продукция ЗАЗа имеют более привлекательную цену в сравнении с европейскими аналогами. В ближайшее время автобусы ZAZ А10 будет поставляться в страны Европейского Союза и составят конкуренцию местным производителям.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на ЗАЗе начали производство кроссоверов Renault Arkana, а полиция получила в свой автопарки Lada 4x4 украинской сборки.