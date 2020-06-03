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3 июня • обновлено в 12:04
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Украинские военные устроили гонку на танках Т-72

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Автомобильными гонками сегодня никого не удивить. Но украинские военные решили устроить состязание на танках Т-72, соответствующее видео разместили в Facebook "10 Гірсько-Штурмова Бригада".

Танк Т-72 – крупное и тяжелое транспортное средство, масса которого превышает 40 тонн. Но его мощный дизельный двигатель выдает 780 л.с. и 3089 Нм крутящего момента. Благодаря этому максимальная скорость составляет 60 км/ч.

Украинские военные устроили гонку на танках

Украинские военные устроили гонку на танках

скриншот видео

Украинские военные устроили гонку на танках

Украинские военные устроили гонку на танках

скриншот видео

Украинские военные устроили эффектную гонку по прямой, а затем даже продемонстрировали навыки в скоростном слаломе. Разумеется, это не сравнится с дрэг-рейсингом легких спортивных автомобилей на твердом асфальте. Не стоит забывать, что военный танк намного тяжелее и передвигается буквально по бездорожью.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже научились обманывать камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, которые совсем недавно начали свою работу.

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Автор
Стас Сидилев
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