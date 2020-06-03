Украинские военные устроили гонку на танках Т-72

Автомобильными гонками сегодня никого не удивить. Но украинские военные решили устроить состязание на танках Т-72, соответствующее видео разместили в Facebook "10 Гірсько-Штурмова Бригада".

Танк Т-72 – крупное и тяжелое транспортное средство, масса которого превышает 40 тонн. Но его мощный дизельный двигатель выдает 780 л.с. и 3089 Нм крутящего момента. Благодаря этому максимальная скорость составляет 60 км/ч.

Украинские военные устроили гонку на танках скриншот видео

Украинские военные устроили гонку на танках скриншот видео

Украинские военные устроили эффектную гонку по прямой, а затем даже продемонстрировали навыки в скоростном слаломе. Разумеется, это не сравнится с дрэг-рейсингом легких спортивных автомобилей на твердом асфальте. Не стоит забывать, что военный танк намного тяжелее и передвигается буквально по бездорожью.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже научились обманывать камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, которые совсем недавно начали свою работу.

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