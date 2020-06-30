Украинские водители стали активно замазывать номера своих авто

Новости 16:30, 30.06.2020 Обновлено: 16:59, 30.06.2020

В соцсети Facebook активно публикуют фото автомобилей с украинских дорог, у которых замазаны номера. Судя по всему, таким образом водители решили бороться с системой автофиксации нарушений ПДД, которая заработала в Украине 1 июля.

В частности, недавно несколько таких снимков появилось на странице dtp.kiev.ua и в сообществе "Автомобильный Киев".

Автомобиль с замазанными номерами.
Скриншот публикации на странице dtp.kiev.ua

На фото четко видно, что у машин "забелены" номерные знаки, хотя один из автовладельцев поступил несколько иначе – заклеил "лишь" одну букву своего госзнака.

Автомобиль с замазанными номерами.
Скриншот публикации на странице dtp.kiev.ua
Автомобиль с замазанными номерами.
Скриншот публикации на странице dtp.kiev.ua
Автомобиль с замазанными номерами.
Скриншот публикации на странице dtp.kiev.ua
Автомобиль с замазанными номерами.
Скриншот публикации в группе "Автомобильный Киев"

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что столичные автомобилисты начали прятать номера своих авто от камер контроля скорости еще в первый день работы системы автофиксации. А совсем недавно на улицах Киева был замечен VW Passat, номерной знак которого замаскировали очень необычным образом.

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