Украинские водители стали активно замазывать номера своих авто

В соцсети Facebook активно публикуют фото автомобилей с украинских дорог, у которых замазаны номера. Судя по всему, таким образом водители решили бороться с системой автофиксации нарушений ПДД, которая заработала в Украине 1 июля.

В частности, недавно несколько таких снимков появилось на странице dtp.kiev.ua и в сообществе "Автомобильный Киев".

Автомобиль с замазанными номерами. Скриншот публикации на странице dtp.kiev.ua

На фото четко видно, что у машин "забелены" номерные знаки, хотя один из автовладельцев поступил несколько иначе – заклеил "лишь" одну букву своего госзнака.

Автомобиль с замазанными номерами. Скриншот публикации на странице dtp.kiev.ua

Автомобиль с замазанными номерами. Скриншот публикации на странице dtp.kiev.ua

Автомобиль с замазанными номерами. Скриншот публикации на странице dtp.kiev.ua

Автомобиль с замазанными номерами. Скриншот публикации в группе "Автомобильный Киев"

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что столичные автомобилисты начали прятать номера своих авто от камер контроля скорости еще в первый день работы системы автофиксации. А совсем недавно на улицах Киева был замечен VW Passat, номерной знак которого замаскировали очень необычным образом.