Украинская таможня конфисковала новую BMW M5 за 150 000 евро

Киевская таможня Государственной таможенной службы в сотрудничестве с Интерполом конфисковала новый седан BMW M5. Машину пытались ввезти и растаможить по поддельным документам.

Как говорится на Facebook-страничке Киевской таможни, новенький премиальный автомобиль прибыл для оформления на таможенный пункт "Житомир", где были предъявлены документы, согласно которым его стоимость составляла 63,7 тыс. евро (1,7 млн грн). При этом свидетельство о регистрации было выдано соответствующими органами Швейцарии, а предыдущем владельцем значилась швейцарская компания.

BMW M5 2019 facebook.com/KYIVnewcustoms

Однако, как показала проверка, данный BMW M5 2019 года не стоял на учёте в швейцарских органах, а указанная компания не была зарегистрирована в этой стране. В итоге, в связи с тем, что документы на авто имели признаки подделки, машину изъяли.

Судя по всему, документы подделали ради того, чтобы ввести новый автомобиль как подержанный. Благодаря этому можно было существенно сэкономить на налогах, ведь новый такой BMW стоит почти в три раза дороже – 150 000 евро (4,5 млн грн).

BMW M5 2019 facebook.com/KYIVnewcustoms

"Сомнительный" автомобиль направлялся на адрес "одного из винницких специализированных обществ", поэтому в отношении него составили протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде конфискации автомобиля и штраф в размере полной стоимости самого авто.

Отметим, что новый BMW M5 обладает мощностью свыше 600 л.с., до "сотни" такой автомобиль ускоряется за 3,4 сек.

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