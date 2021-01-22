Украинские полицейские пересядут на Peugeot

Автомобили Peugeot 301 заступили на службу Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании. На дежурство по охране общественного порядка заступили 310 новеньких седанов Peugeot. Автомобили модернизированы с учетом требований правоохранителей компанией "Спец-Ком-Сервис". Они оснащены специальными сигналами, средствами связи и несут соответствующую стандартам ведомственную символику.

Все автомобили оснащены 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 115 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой "механикой". Важным преимуществом модели является высокая надежность и экономичность. Кроме того, все Peugeot 301 хорошо адаптированы для наших условий. Они имеют усиленную подвеску, заводскую защиту двигателя, обогрев заднего стекла, подогрев передних сидений, подогрев нижней части лобового стекла, наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, совсем недавно компания Peugeot передала партию минивенов для украинских медиков, а вот американские копы взяли "на вооружение" электромобиль Tesla.