Украинские мастера впервые установили ГБО на дизельную легковушку

Украинские мастера установили ГБО на дизельный cедан Renault Fluence. Это первый известный случай, когда газо-балонным оборудованием оснащают легковое авто, работающее на "тяжелом топливе".

Как пишет в своем Facebook автомобильный эксперт Юрий Дацык, работу проделали специалисты полтавской СТО "Автотранс". Газовая установка была сопряжена с 1,5-литровым дизельным dCi (популярный мотор в линейки "Рено"). Как следствие, седан стал более экономичным и тяговитым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что цена вопроса установки ГБО на дизель, как и для моторов TSI – 800 евро.

Стоит отметить, что зачастую ГБО ставят на дизельную коммерческую технику, поскольку максимальная экономия достигается при больших пробегах. Газовая установка на дизельных моторах не предусматривает полного отказала от использования самого дизеля: в мотор подается смесь воздуха, газа и дизельного топлива. Таким образом, затраты основного топлива (то есть, дизеля) сокращаются примерно на 40%.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что блогер попытался найти "живой" Lanos на рынке, но ничего не вышло. Бюджет на покупку при этом был не маленьким – 4 000 долларов.