Украинские мастера скрестили "Таврию" и BMW

Необычный автомобиль построили в столице – "Таврию" переделали в гоночный болид с узлами и агрегатами BMW.

Ранее АвтоОбоз уже рассказывал об этом автомобиле. Теперь наши коллеги из программы "Джедаи" на канале 2+2 сняли про машину небольшой сюжет:

Необычную машину Руслан создал для своего сына, который активно занимается дрифтом. Команда работала почти полтора года. Чтобы автомобиль отвечал всем параметрам, многие детали пришлось делать с нуля. Только каркас стоил около $2 тысяч.

В "Таврию" установили 4-литровый двигатель V8. Машина имеет 300 л.с., что позволяет ей развивать скорость до 260 км/ч. На разгон от 0 до 100 км/ч болид тратит всего 5 секунд. Сейчас машина полностью обновлена и готова к участию в соревнованиях.

Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал о необычной электрической "Таврии", которую обнаружили в Германии.