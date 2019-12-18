Украинские КрАЗы теперь будут собирать в Африке

Крупнейший отечественный производитель тяжелой грузовой техники КрАЗ обзавелся важным партнерством, благодаря которому будет организовано производство грузовиков на территории Африки.

Как выяснил OBOZREVATEL, соглашение касается как гражданских транспортных средств, так и военной техники. Партером АвтоКрАЗа выступила компания Proforce Limited. Результатом договора станут новый бренд KRAZ-Proforce и грузовики, выпускаемые совместным предприятием.

АвтоКрАЗ заключил важное соглашение с зарубежным партнером autokraz.com.ua

Детали сделки пока не раскрываются, однако известно, что техника, предусмотренная для производства в Нигерии, на протяжении 2020 года будет разрабатываться с учетом потребностей африканского рынка и в соответствии с мировыми стандартами.

Примечательно, что совместное предприятие KRAZ-Proforce займется также изготовлением военной техники autokraz.com.ua

Производство в том числе затронет сектор тяжелых военных транспортных средств. На данный момент неизвестно, будут ли разработаны новые грузовики на базе существующих моделей или речь идет о локализованных версиях актуальных грузовых машин.

Возможно, специально для Африки КрАЗ разработает полностью новые модели autokraz.com.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, производство автомобилей в Украине продемонстрировало рекордные показатели.

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