Главная Новости
18 декабря • обновлено в 14:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Украинские КрАЗы теперь будут собирать в Африке

533
Читать материал на украинском

Крупнейший отечественный производитель тяжелой грузовой техники КрАЗ обзавелся важным партнерством, благодаря которому будет организовано производство грузовиков на территории Африки.

Как выяснил OBOZREVATEL, соглашение касается как гражданских транспортных средств, так и военной техники. Партером АвтоКрАЗа выступила компания Proforce Limited. Результатом договора станут новый бренд KRAZ-Proforce и грузовики, выпускаемые совместным предприятием.

АвтоКрАЗ заключил важное соглашение с зарубежным партнером

АвтоКрАЗ заключил важное соглашение с зарубежным партнером

autokraz.com.ua

Детали сделки пока не раскрываются, однако известно, что техника, предусмотренная для производства в Нигерии, на протяжении 2020 года будет разрабатываться с учетом потребностей африканского рынка и в соответствии с мировыми стандартами.

Примечательно, что совместное предприятие KRAZ-Proforce займется также изготовлением военной техники

Примечательно, что совместное предприятие KRAZ-Proforce займется также изготовлением военной техники

autokraz.com.ua

Производство в том числе затронет сектор тяжелых военных транспортных средств. На данный момент неизвестно, будут ли разработаны новые грузовики на базе существующих моделей или речь идет о локализованных версиях актуальных грузовых машин.

Возможно, специально для Африки КрАЗ разработает полностью новые модели

Возможно, специально для Африки КрАЗ разработает полностью новые модели

autokraz.com.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, производство автомобилей в Украине продемонстрировало рекордные показатели.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто КрАЗ новости
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
5
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги