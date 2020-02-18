Украинские богачи всё чаще ставят на свои авто обычные номера

Несколько лет назад в среде украинских богачей было модно устанавливать индивидуальные номерные знаки на свои авто. Однако теперь ситуация изменилась: всё чаще они отдают предпочтение обычным госзнакам.

На такую тенденцию обратил внимание сайт TopGir. Как отмечает издание, если раньше из украинских салонов выезжали люксовые авто и спорткары с красивыми номерами вроде 7777, 9999, 0001, то сейчас в тренде – "неприлично простые" госзнаки.

В качестве доказательства приводится фотоподборка дорогих автомобилей на украинских дорогах, у которых самая обычная регистрация – без какой-либо статусной комбинации цифр. На фото можно увидеть, что даже у внедорожников Rolls-Royce Cullinan и Lamborghini Urus действительно "народные" номера.

Дорогие авто с обычными номерами topgir.com.ua

Дорогие авто с обычными номерами topgir.com.ua

Дорогие авто с обычными номерами topgir.com.ua

Дорогие авто с обычными номерами topgir.com.ua

Дорогие авто с обычными номерами topgir.com.ua

Дорогие авто с обычными номерами topgir.com.ua

Дорогие авто с обычными номерами topgir.com.ua

Дорогие авто с обычными номерами topgir.com.ua

Дорогие авто с обычными номерами topgir.com.ua

Почему так резко "изменились вкусы", сказать сложно: возможно, это новый виток моды, когда подкреплять свою статусность и успешность не нужно подкреплять с помощью автономеров.

Кстати, между тем, недавно на украинских дорогах засняли Lanos с номерами 0001. Об этом OBOZREVATEL рассказывал в этом материале.

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