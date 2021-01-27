Украинские автолюбители с февраля могут остаться без газа

Вступление в силу 4 февраля нынешнего года Технического регламента на сжиженные газы полностью парализует рынок, поскольку в Украине отсутствуют необходимые органы сертификации.

Об этом сообщают аналитики Консалтинговой группы "А-95". В соответствии с законодательством, для введения в оборот продукции необходим документ, подтверждающий ее соответствие требованиям Техрегламента. Данную процедуру проводят специальные органы оценки соответствия, аккредитованные Национальным агентством по аккредитации Украины (НААУ).

По состоянию на 19 января в Украине необходимые органы отсутствуют. Всего же на аккредитацию подано лишь 2 заявки, однако уже очевидно, что даже они не будут удовлетворены в срок. Основной причиной задержки является затягивание сроков рассмотрения документов в НААУ, которое является первым этапом аккредитации. Далее требуется согласование Минэкономики, а также Министерства энергетики. Таким образом, все партии сжиженного газа, поставляемые на рынок с 4 февраля, могут оказаться заблокированы ответственными органами.

По мнению экспертов Консалтинговой группы "А-95", кроме проблем, связанных с отсутствием органов сертификации, еще ряд конфликтов несут в себе сами нормы Техрегламента. В частности, документ требует паспортизацию каждой партии СУГ, аккредитованной украинской лабораторией. Учитывая острый дефицит таких учреждений, это требование может сильно затруднить свободный оборот автогаза в стране.

Участники рынка также опасаются расплывчатых формулировок относительно причин, по которым органы рыночного надзора могут останавливать партии сжиженного газа для отбора проб.

"Единственным вариантом сегодня является перенос сроков вступления в силу Техрегламента для проведения необходимых процедур по аккредитации компаний и лабораторий, а также тщательного согласования с контролирующими органами конфликтных моментов", – считают в "А-95".

Напомним, что Технический регламент принят постановлением Кабинета министров №667 от 29 июля 2020 г. Документом предполагался полугодичный адаптационный период, а фактическое вступление норм в силу предполагается с 4 февраля 2021 г.

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