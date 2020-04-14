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14 апреля • обновлено в 14:37
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Украинская армия получила особые Toyota Land Cruiser

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Автопарк Вооруженных сил Украины пополнился специальными внедорожниками Toyota Land Cruiser 70. Машины для нашей армии передало американское посольство.

В распоряжении украинских военных оказались несколько Toyota Land Cruiser 70 – точное количество машин неизвестно, на фото, которое опубликовало посольство США в своём Twitter, видно как минимум пять таких внедорожников. Как отмечают в ведомстве, ВСУ сможет использовать эти автомобили в зоне проведения ООС.

Специальные Toyota Land Cruiser 70 окрашены в цвет хаки, спереди и сзади они имеют специальную трубчатую защиту. Также на каждом внедорожнике установлено спецоборудование. Под капотом автомобилей, судя по всему, установлен 4,2-литровый дизель мощностью 135 л.с.

Специальные Toyota Land Cruiser 70 для украинских вооруженных сил

Специальные Toyota Land Cruiser 70 для украинских вооруженных сил

twitter.com/USEmbassyKyiv

К слову, это не первая партия "Ленд Крузеров", которую ВСУ получила от США. Ещё в 2017 году американцы передали 43 аналогичных внедорожника.

Toyota Land Cruiser 70 (гражданская версия)

Toyota Land Cruiser 70 (гражданская версия)

cars.com

Toyota Land Cruiser 70 – одна из самых знаменитых моделей японского производителя. Она выпускается с 1984 года по сей день. За свою более чем 30-летнюю историю этот внедорожник обрел славу очень надежного, "неубиваемого" автомобиля.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota отпраздновала выпуск 10-миллионного кроссовера RAV4.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
Toyota авто внедорожник армия военные военная техника
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