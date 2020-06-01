Украино-чешский автобус-вездеход получил признание дизайнеров

Внедорожник Torsus Praetorian удостоили нескольких престижных призов

Torsus Praetorian torsus.eu

Интернациональная команда компании Pulsar Expo и бренда Torsus получила международные награды за проект внедорожного автобуса Torsus Praetorian.

Torsus Praetorian torsus.eu

За неделю проект получил сразу две престижные международные награды – Red Dot Design Award и German Innovation Award, присуждаемые немецкими дизайнерами.

Torsus Praetorian torsus.eu

Torsus Praetorian torsus.eu

Компания Torsus, несмотря на украинское происхождение основателей, базируется в Чехии. Проект автобуса-вездехода стартовал в середине 2016 года. От создания первых эскизов до готового автомобиля прошло всего 12 месяцев. "Преторианец" построен на полноприводном шасси немецкого грузовика MAN и имеет колесную формулу 4х4.

Torsus Praetorian torsus.eu

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Torsus Praetorian torsus.eu

Torsus Praetorian torsus.eu

В движение новинку приводит рядный шестицилиндровый дизельный мотор MAN объемом 6,9 л и мощностью 290 л.с. Внушительный крутящий момент величиной 925 Нм передается к ведущим колесам посредством полуавтоматической коробки передач ZF. Справиться с суровым бездорожьем помогает клиренс величиной 389 мм, понижающий ряд и блокировки дифференциалов. Несмотря на использование композитных кузовных панелей, вес 8,5-метровой машины составляет 13,5 тонн.

Torsus Praetorian torsus.eu

Torsus Praetorian torsus.eu

Автомобиль предлагается в различных вариантах компоновки, включая 35-местный автобус или "дом на колесах" для экстремального туризма. Просторный салон имеет все необходимое оснащение для путешествий в наиболее отдаленные уголки земли. Компания готова предложить различные версии вездехода с учетом индивидуальных пожеланий клиентов.

Torsus Praetorian torsus.eu

Как писал ранее OBOZREVATEL, немецкое тюнинговое ателье превратило армейский вездеход в "дом на колесах".

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